شركة المياه الوطنية تخرج 57متدرب ضمن برنامج “إعداد” في نسخته الثانية

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احتفلت شركة المياه الوطنية اليوم الخميس 9 فبراير 2023، في مقرها الرئيس بالرياض بتخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد الذي استهدف تأهيل حاملي شهادات البكالوريوس كأحد مبادرات الشركة لخدمة المجتمع وبناء قدرات الشباب.

وقال نائب الرئيس لرأس المال البشري بشركة المياه الوطنية محمد بن أحمد الغامدي: “نحتفل اليوم بتأهيل 57 من شباب الوطن لسوق العمل، وذلك بحضور ورعاية الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وعدد من قيادات الشركة “.

وأوضح الغامدي أن خريجي برنامج “إعداد” حصلوا على العديد من الدورات التأهيلية في مجال قطاع المياه، ومجالات المهارات السلوكية والإدارية، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وفق المسارات التخصصية لكل متدرب من خلال جهات تدريبية متميزة لدعم تحقيق مستهدفات البرنامج، ورفع مستوى المشاركين في المهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار إلى أن البرنامج اشتمل على مسارين، هما: المسار العام لتنمية المهارات السلوكية والإدارية، والمسار التخصصي. الذي يشمل أساسيات إدارة المشاريع، وتخطيط الصيانة وجدولتها، ومعايير إدارة السلامة والصحة المهنية لدى المتدربين.

وبيّن الغامدي أن برنامج “إعداد” سيسهم في تنوع الفرص لدي المتدربين في كافة التخصصات التي تدربوا عليها. شهد الحفل تكريم خريجي البرنامج من قبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، ورؤساء القطاعات، والهيئة الإدارية والإشرافية على البرنامج.