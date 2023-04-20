شركة بترو رابغ تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

المناطق_متابعات
أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
رئيس تعيين التسويق الفني:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في التسويق أو علوم البوليمر أو مجال ذي صلة. ويفضل درجة متقدمة.
- خبرة واسعة ومثبتة (أعلى من 15 عامًا) في التسويق التقني للبوليمرات أو دور ذي صلة ، مع سجل حافل بالنجاح في دفع الأفراد ونمو الأعمال. مهارات قيادية وإدارية قوية ، مع خبرة في بناء وقيادة فرق عالية الأداء.
- مهارات الاتصال والعرض التقديمي والتعامل مع الآخرين ممتازة.
- معرفة متعمقة لتقنيات صناعة البوليمر وتطبيقاتها.
- الإلمام باللوائح والمعايير ذات الصلة التي تحكم صناعة البوليمر.
- إتقان أدوات البرامج ذات الصلة ، بما في ذلك Microsoft Office و SAP والمنصات الرقمية التسويقية.
أخصائي تخطيط مؤسسي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها. التدريب أو التأهيل في مجال الاقتصاد ، والأعمال التجارية ، والسياسة العامة ، والهندسة أو ما يعادلها.
- خبرة 17 عاما من الخبرة العملية ذات الصلة.
- الخبرة ذات الصلة في إدارة المشروع بما في ذلك خطة التنمية وإدارة الفريق والتسليم والنشر.
- المعرفة في المحاسبة الإدارية وتحليلات الأعمال.
طريقة التقديم :
أوضحت بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).