شركة تابعة لـ”أكوا باور” تشتري سندات بـ 400.7 مليون دولار

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أعلنت شركة أكوا باور أن شركة أكوا باور مانجمنت اند انفستمنت ون المحدودة (شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأكوا باور) قامت بتاريخ 25 نوفمبر 2022 بشراء سندات ACWA39 بقيمة 400,729,000 دولار أمريكي إجمالي القيمة قبل الاطفاء، بعد أن تم عرضها من قبل حملة السندات خلال فترة التسوية المبكرة. ولم يتم عرض أي سندات أخرى بعد فترة التسوية المبكرة، وبذلك لن يكون هناك تاريخ تسوية نهائية وستكون القيمة الاجمالية للسندات القائمة المتبقية 413,271,000 دولار أمريكي قبل الإطفاء، حيث انتهت فترة عرض الشراء الآن ولا يمكن تقديم أي سندات أخرى للشراء