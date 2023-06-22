شركة تطوير لخدمات النقل: أكثر من 700 ألف مسجل في خدمة النقل المدرسي من مختلف مناطق المملكة

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سجّل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والتربية الخاصة في مختلف مناطق المملكة، في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ.

وأوضحت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي، أن جميع الطلبات ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية، لضمان الاستفادة من الخدمة من قبل الفئات الأكثر حاجة لها.

وبيّنت الشركة أن فتح التسجيل في الخدمة للعام القادم جاء في وقت مبكر من العام الحالي لدراسة طلبات التسجيل، ودراسة مسارات الخدمة، بالإضافة إلى تأمين الحافلات المناسبة، وتجهيز أسطول النقل المدرسي من فحص الحافلات، والتأكد جميع الجوانب التشغيلية، ومعايير الأمن والسلامة؛ إضافة إلى تدريب السائقين على برنامج القيادة الآمنة، لضمان تقديم الخدمة في اليوم الأول من العام الدراسي 1445هـ.

يُذكر أن “رافد” فتحت التسجيل في خدمة النقل المدرسي على نظام نور الوزاري التابع لوزارة التعليم بتاريخ 20\8\1444هـ، وسيغلق باب التسجيل اليوم 4/12/1444 هـ، كما خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات بمركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد [email protected]، أو عبر حساب رعاية العملاء على تويتر @Rafedcare، أو الموقع الإلكتروني.