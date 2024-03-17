“شركة تطوير” و”جامعة الفيصل” تقدمان برنامجاً تعليمياً للطلاب حول قطاع العقارات

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أبرمت شركة تطوير للتطوير العقاري، اتفاقية تعاون مع جامعة الفيصل، تهدف إلى تقديم برنامج تدريبي عقاري مصمم لطلاب الجامعة.

ووقّع الاتفاقية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس العلاقات الخارجية والتطوير لجامعة الفيصل، والشيخ حزام بن سعيدان، العضو المنتدب لشركة تطوير. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تزويد طلاب الجامعة بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل والنجاح في عالم العقارات بعد التخرج.

وتم تصميم البرنامج لتقديم التدريب العملي والإرشاد وفرص الاطلاع على مشاريع حقيقية في قطاع العقارات، حيث سيتمكن الطلاب من تطبيق تعلمهم الأكاديمي بشكل عملي. كما سيساعد البرنامج الطلاب على إعدادهم ليصبحوا قادة في القطاع العقاري، والتغلب على أي تحديات، ليكونوا رواد المستقبل.

وقال الشيخ حزام بن سعيدان: “نحن فخورون بشراكتنا مع جامعة الفيصل، حيث يعد هذا التعاون بمثابة دليل على الثقة في عملنا وخبراتنا، ويتماشى مع جهودنا لتمكين الأفراد والمنظمات، ورعاية الجيل القادم من القادة السعوديين. كما أنه يعزز التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.”