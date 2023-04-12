شركة جدة تتيح تسجيل الرغبات لحجز قطع أراضي في مخطط “السكراب”

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أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، عن بدء تسجيل الرغبات لحجز قطع أراضي في مخطط الخردة (السكراب) الواقع جنوب جدة، شمال المدينة الصناعية الثالثة والمعتمد برقم (704/ج/خ)، وذلك في إطار تنظيم النشاط ورفع المحتوى المحلي.

ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط السكراب عبر تأهيل مواقع نموذجية لممارسة النشاط، مما يساهم في رفع المحتوى المحلي وتنمية مدينة جدة، كما يتميز المشروع بمساحة تصل إلى 2.3 مليون متر مربع، ويضم مناطق خدمات تجارية ومسطحات خضراء، ومساجد ومواقف شاحنات، بالإضافة لمكاتب خدمات حكومية وسكن عمالة.

وتعمل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على تنسيق عملها مع الجهات المعنية، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية والتخفيف من الآثار السلبية للنشاط، حيث سيساهم المشروع في تنظيم ورفع مستوى جودة الحياة، فيما يعد خطوة إيجابية نحو استثمار الأراضي وتحويلها لأغراض تنموية تفيد المجتمع وتنعكس إيجابيا على الإقتصاد المحلي.

وتدعو الشركة الراغبين في الحجز والحصول على فرصة الاستثمار في هذا المشروع للتسجيل عبر الرابط https://jedco.sa/site/Invest/InvLogin .