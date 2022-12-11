شركة خدمات الملاحة الجوية “SANS” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية “SANS”، عبر الموقع الإلكتروني لـ التوظيــــــــف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1-أخصائي إجراءات.

المؤهلات والخبرات، تكون على النحو التالي: “مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الطيران أو ما يعادلها، وشهادة مراقبة الحركة الجوية مع تصنيفات متعددة (TWR ، APP و / أو ACC) مرغوب فيه”.

ويفضل خبرة من 6-9 سنوات خبرة في مراقبة الحركة الجوية، وفهم جيد لسياسات ولوائح الملاحة الجوية الوطنية والدولية، وبالإضافة لـ “الخبرة المطلوبة” في تطوير “الموافقة” في الوثائق الرئيسية ووثائق الموافقة ووثائق المتطلبات التشغيلية وخطط العمل، تجربة مراقبة المستندات.

عن الشركة

تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي لـ المملكة العربية السعودية. يوفر SANS خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية.

وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات مثل المراكز العسكرية ومراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة لضمان النقل السلس والفعال لحركة المرور، مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني لـ التوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).