شركة سناب تطلق برنامج “مكافآت مُنشئ العدسات” لتشجيع الابتكار وتحفيز المبدعين في مجال تقنية الواقع المعزز

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أعلنت شركة سناب إطلاقها برنامج “مكافآت مُنشئ العدسات” الجديد، الذي يهدف إلى تقديم مكافآت لصُناع المحتوى الصاعدين والمعروفين، الذين يبرعون في تصميم عدسات مميزة للواقع المعزز، وذلك في إطار حرص الشركة الدائم على الارتقاء بتطبيقات الواقع المعزز واستخداماته المتنوعة.

يقدم “مكافآت مُنشئ العدسات” فرصة إضافية لصُناع المحتوى لابتكار عدسات تحمل تأثيرات بصرية جذابة وتصاميم فنية رائعة على نحو منتظم، وتتيح للمستخدمين التفاعل معها بشكل ممتع، وبالتالي حصول المميز منها على مكافآت مالية كل شهر. ويأتي إطلاق البرنامج لتكريم أكثر العدسات إبداعاً، والتي تساعد مستخدمي سناب شات على التعبير عن أنفسهم والاستمتاع بلحظات ترفيهية ومسلية مع الأصدقاء، بدايةً من الأشكال الجديدة التي تلفت الانتباه لتجريب المنتجات افتراضياً إلى مشاهد الواقع المعزز الرائعة التي تستحق الاستكشاف.

وسيحظى صُناع المحتوى الإبداعي بفرصة شهرية لفوز أحدهم بمبلغ 7,200 دولار في حال فوز عدسته بأفضل أداء في الولايات المتحدة والهند والمكسيك، حيث ستكون المنافسة مفتوحة في برنامج “مكافآت مُنشئ العدسات” لجميع أعضاء مجتمع “استوديو العدسات” الجُدد والحاليين من نحو 40 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيتيح هذا البرنامج لصُناع المحتوى تطوير مهاراتهم وتنمية أعمالهم عبر منصة تزدهر فيها العلاقات الحقيقية وتُعزز التواصل المتميز بين أفرادها وتُسهم في خلق تأثير حقيقي على الآخرين.

وسيعود برنامج المكافآت بالفائدة على مبدعي الواقع المعزز في المنطقة الباحثين عن طرق مُجدية لمتابعة شغفهم. وتُعد المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة حالياً ضمن الأسواق الخمسة الأولى التي تُحقق فيها “العدسات” المبتكرة مشاركة مجتمعية تفاعلية كبيرة لـ “صُناع العدسات”. ويأتي طرح برنامج “مكافآت مُنشئ العدسات” الجديد ليجسد التزام سناب شات الثابت بمنح فرص قيّمة لتلك المواهب القادرة على إلهام المجتمع بإبداعاتها وأفقها الواسع.

يتفاعل أكثر من 85% من مستخدمي سناب شات يومياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع “العدسات”، وسيقدم برنامج “مكافآت مُنشئ العدسات” إضافةً مميزة لجهود المنصة الدائمة لدعم مبدعي محتوى الواقع المعزز في جميع أنحاء المنطقة، والذين ستُتاح لهم الفرصة لتعزيز دخلهم وكذلك توسيع جمهورهم والتمتع بمجموعة واسعة من الميزات الملائمة في سوقٍ محفز، يدعم مستقبل صناعة المحتوى. ولدى سناب شات مجتمعاً عالمياً في عالم الواقع المعزز يضم أكثر من 300 ألف صانع محتوى ومطوّر وفريق، نجحوا بتصميم وبناء أكثر من 3 ملايين عدسة شاهدها مستخدمو سناب شات أكثر من 5 تريليونات مرة.

للمشاركة في برنامج المكافآت، يرجى من مبدعي الواقع المعزز زيارة “شروط برنامج مكافآت مُنشئ العدسات” للتحقق من قبولهم في هذا البرنامج.