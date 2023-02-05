شركة صينية تُكافئ موظّفيها بجبلٍ من النقود!

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قدّمت شركة صينية مكافأة لموظفيها بطريقة «مبتكرة»، إذ شيّدت جبلاً من النقود التي وزعتها على الموظفين في مراسم احتفالية.

وتلك الشركة متخصصة في صناعة الرافعات في الصين، إذ حققت العام 2022 مبيعات هائلة. كما بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ تأسيسها، وفقاً لصحيفة «جيمييان جلوبال» الاقتصادية الصينية.

وقررت الشركة تقديم مكافأة مميزة لطاقم موظفيها، فنظمت حفلاً، ووضعت على المنصة جبلاً من الأوراق المالية التي قدرت قيمتها بـ8 ملايين دولار.

وخلال التوزيع، طلبت الشركة من الموظفين جمع مكافآتهم بأنفسهم.

وكشف المتحدث باسم الشركة أنه تم منح أكبر 5 مديري مبيعات في الشركة مكافآت مالية تقدر قيمتها بنحو 733 ألف دولار.

وأشار المتحدث إلى تلقي 35 مديري مبيعات آخرين مكافآت مالية تراوح قيمتها ما بين 147 ألفاً و696 ألف دولار.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت لأول مرة على موقع «سينا ويبو»، يظهر في أحدها مشاهد للموظفين وهم يلتقطون مكافأتهم بأيديهم من جبل النقود الضخم. كما يظهر موظفون آخرون وهم يقفون على المنصة، ويكافحون من أجل الإمساك بمكافآتهم دون أن تسقط من بين أيديهم