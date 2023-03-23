شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت شركة طيران الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف للجنسين لحملة الثانوية فأعلى.

المسميات الوظيفية المتاحة

_مضيف جوّي (ثانوية فأعلى).

_مساعد تنفيذي.

_أخصائي سلاسل الإمداد.

_مدير أول المبيعات.

_مدير التوظيف.

_فني صيانة طائرات (وظائف مُتعددة).

_مدير عمليات الأمن السيبراني.

_مدير أول مركز الاتصال.

نبذة عن شركة طيران الرياض

تأسيس” طيران الرياض” تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد. حيث ستساهم الناقل الجوي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ودعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملـــكة واستحداث فرص عمل جديدة.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 21 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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