شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 9 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

1- مطوّر أعمال أول. 2- مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال. 3- مستشار رئيسي – مكتب إدارة المشاريع. 4- مدير مشروع أول. 5- مستشار أول – تقنية المعلومات. 6- مهندس أول البنية التحتية. 7- مدير DevOps. 8- مهندس أول أتمتة البنية التحتية. 9- مهندس النسخ الاحتياطي والتخزين.

التخصصات المطلوبة:

– هندسة البرمجيات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– تقنية المعلومات.

– علم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– المالية.

– الهندسة الصناعية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المشاريع.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن شركة علم

– شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا