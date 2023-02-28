شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 9 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مطوّر أعمال أول.
2- مستشار أول – إدارة عمليات الأعمال.
3- مستشار رئيسي – مكتب إدارة المشاريع.
4- مدير مشروع أول.
5- مستشار أول – تقنية المعلومات.
6- مهندس أول البنية التحتية.
7- مدير DevOps.
8- مهندس أول أتمتة البنية التحتية.
9- مهندس النسخ الاحتياطي والتخزين.
التخصصات المطلوبة:
– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– تقنية المعلومات.
– علم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– المالية.
– الهندسة الصناعية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المشاريع.
– أو ما يعادلها.
نبذة عن شركة علم
– شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا