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شركة علم لأمن المعلومات تعلن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 12:49 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (Elm) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مدير تنفيذي
ـ موظف أول – محاسبة المشاريع
ـ مساعد مدير- تدقيق تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو التخصص ذي الصلة
ـ 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الصناعة ذات الصلة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 12:49 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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