شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” تتعاون مع ” كليب ‘ان كلايمب” لتقديم أروع تجارب التسلق في المملكة العربية السعودية

المناطق_الرياض

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ عن توقيع اتفاقية ترخيص حصرية مع ” كليب ‘ان كلايمب” ، العلامة الرائدة في تقديم تجارب التسلق الترفيهية والميزة؛ وذلك لتشييد وتشغيل مراكز ” كليب ‘ان كلايمب” ضمن أكثر من عشر وجهات ترفيهية مرتقبة لشركة “سڤن” في المملكة العربية السعودية.

وتعد علامة ” كليب ‘ان كلايمب” من العلامات الرائدة في تطوير العديد من مفاهيم التسلق الترفيهية حول العالم. ونجحت منذ تأسيسها في نيوزيلندا بتحقيق وتيرة توسع لافتة وباتت تغطي أعمالها اليوم أكثر من 360 مركز ترفيهي حول العالم. وتقدم تجارب التسلق الممتعة والمشوقة التي تلبي تطلعات الملايين، حيث توفر مراكزها أكثر من 35 تحدي تسلق فريد من نوعه ومصمم لتحفيز مجموعة من الحواس في آن واحد. ويمكن لجميع عشاق النشاطات الترفيهية خوض تجارب التسلق هذه بدءاً من عمر أربعة أعوام وصولاً للمتخصصين.

يُشار إلى أن “سڤن” قد أبرمت شراكة مع Theme 3، وهي شركة تصميم متخصصة، لتطوير المراكز والمناطق التابعة لـ ” كليب ‘ان كلايمب” لتوفير تجربة تسلّق متميّزة ترقى لتطلّعات الزوار. وستطلق “سڤن” بالشراكة مع العلامة أول مركز مستقل لها في المملكة العربية السعودية ضمن الوجهة الترفيهية في حي “الحمراء” بمدينة الرياض. وكانت “سڤن” قد وضعت مؤخراً حجر الأساس لهذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة المناطق في شمال شرق مدينة الرياض، وتعزيز عروض قطاع الترفيه السعودي.

وتعتبر الوجهة الترفيهية في حي “الحمراء” واحدة من 21 وجهة ترفيهية تطورها شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” لتعزيز البنية التحتية لقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية. ويمكن للزوار الاستمتاع بالتجارب التي تقدمها مراكز ” كليب ‘ان كلايمب” ضمن العديد من الوجهات الترفيهية المرتقبة للشركة في مختلف أرجاء المملكة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً. وسيضم كل مركز أفضل تحديات التسلق المناسبة لجميع القدرات والمهارات، وستضمن تقديم التجارب المدهشة التي تشتهر بها علامة ” كليب ‘ان كلايمب” لتثري أوقات جميع الزوار دون استثناء.

وفي هذا أشار الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”: “نلتزم في شركة مشاريع الترفيه السعودية ’سڤن‘ بإنشاء وجهات ترفيهية مميزة تلبي تطلعات سكان المملكة وتدعم قطاعها الترفيهي. ونظراً لريادة علامة ” كليب ‘ان كلايمب” في تقديم تجارب التسلق المميزة، أدركنا أنها شريك مثالي لنا وقادرة على دعم مساعينا المستمرة لإثراء التجارب التي تقدمها وجهاتنا الترفيهية بأسلوب مبتكر وجذاب للجميع من مختلف الأعمار والاهتمامات، ناهيك عن حرصها على توفير بيئة ترفيهية آمنة مفعمة بالصحة والنشاط والبهجة. وبهذا، سنواصل إبرام مثل هذه الشراكات المثمرة التي ستدعم تقديم أفضل التجارب الترفيهية في المملكة العربية السعودية”.

من جانبه قال بينوا بيلييه، العضو المنتدب لشركة ” كليب ‘ان كلايمب”: “تمكننا هذه الاتفاقية الحيوية مع شركة مشاريع الترفيه السعودية ’سڤن‘ من التوسع في حضورنا في المملكة العربية السعودية لمنح زوار وجهاتها الترفيهية تحديات التسلق المفعمة بالبهجة والتشويق. وانطلاقاً من خبرتنا في ابتكار هذه التجارب المتميزة، نلتزم عند إنشاء مراكزنا الترفيهية بأرقى معايير السلامة التي تضمن راحة و اطمئنان جميع الزوار، تزامناً مع تقديم أفضل تجارب التسلق المبتكرة التي ستعزز سعادتهم. ولا شك أن هذه الشراكة ستساهم في إرساء مكانة المملكة كوجهة جذابة في منطقة الشرق الأوسط لخوض تجارب ” كليب ‘ان كلايمب” الفريدة.

وبدءاً من تسلق السلالم إلى خوض التحديات الفريدة، تقدم ” كليب ‘ان كلايمب” تجارب رائعة واستثنائية بأشكال مختلفة وألوان مشرقة وتفاصيل مميزة، الأمر الذي يجعلها جذابة ومناسبة لجميع الزوار من سن أربعة أعوام. وستتواجد أولى هذه التجارب في الوجهة الترفيهية التي تشيدها “سڤن” في حي “الحمراء” في الرياض والتي تمتاز بالتحديات المميزة كتجربة “أميزينج” Amazing الملائمة للزوار والأطفال الذين لا يمتلكون خبرة بمثل هذه النشاطات، بفضل مقابض الأيدي ومواطئ الأقدام التي يمكن الإمساك بها بسهولة؛ وتجربة “أسندر” Ascendor، وهي عبارة عن اثنين من التحديات بمستويي صعوبة؛ و”أستروبول” Astroball، أحد التحديات المثيرة المصمّمة لثلاثة متسلقين؛ وسلسلة “تشامبيون” Champion التي تحاكي منافسات المتسلقين المتمرسين، مع ثلاثة مسارات تسلق؛ و”كيفنغ لادر” Caving Ladder، التي تضم كهفاً عمودياً شديد الانحدار؛ وتحدي “كلاود 9” Cloud 9، الذي يقدم تجربة غير مألوفة بين السحب، وغير ذلك.

هذا وتمتد وجهة “سڤن” الترفيهية في حي “الحمراء” بمساحة 167 ألف متر مربع على ارتفاع طابقين، وستقدم عشرة مناطق ترفيهية فريدة تم تصميمها خصيصاً لتلبية أذواق الزوار على اختلاف فئاتهم العمرية. وتشمل هذه الوجهات أول صالة مخصصة لتجارب التشبث والتسلق ( كليب ‘ان كلايمب) في المملكة، وأول لعبة ركوب مستوحاة من(ترانسفورمرز)، وعجلة مشاهدة دوارة داخلية، ومنطقة داخلية لركوب الأمواج (Wave House)، بالإضافة إلى منطقة ديسكفري أدفنتشرز المليئة بالمغامرات و العديد من دور السينما، وصالات البولينج، ومسارات سباقات السيارات الكهربائية “الكارتينج”، ومجموعة متنوعة من المتاجر وخيارات المطاعم المتنوعة المحلية والعالمية وغير ذلك الكثير.

وتستثمر “سڤن” أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وخلق بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي وفقاً لأعلى وأحدث المعايير العالمية.