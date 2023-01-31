شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” تستحوذ على AMC Cinemas بالمملكة العربية السعودية

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انسجاماً مع تطلعاتها وأهدافها لتنويع وإثراء تجارب الترفيه في المملكة العربية السعودية، كشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن مرحلة جديدة من النمو تشمل إعادة هيكلة شراكتها مع AMC Entertainment Holdings (AMC)، الشركة التي تمتلك أكبر عدد من دور السينما في العالم وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، والبدء بتطوير وتشغيل كافة صالات السينما التي تحمل علامة AMC Cinemas التجارية في المملكة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستستحوذ “سڤن”، المستثمر والمطور والمشغل الرائد لمنظومة ترفيهية متنوعة في المملكة العربية السعودية، على كامل أعمال السينما التابعة لشركة “AMC” في المملكة. كما ستحتفظ شركة مشاريع الترفيه السعودية بحقوق الملكية الفكرية (IP) والاسم التجاري لـ AMC Cinemas في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الأهمية حيث تواصل “سڤن” استعداداتها لإطلاق 21 مشروعاً ترفيهياً في 14 مدينة حول المملكة، وبما يتماشى مع هدفها المتمثل بأن تصبح الشركة الرائدة في القطاع. إضافة إلى إفساح مجال واسع لتطوير المواهب السعودية، وتوطين الخبرات، وتشييد قطاع ترفيهي مستدام وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

هذا وستستمر الشراكة ما بين “سڤن” وAMC من خلال اتفاقية الامتياز. ما يتيح للأولى الاحتفاظ بالاسم التجاري لـ AMC Cinemas، التي أصبحت في عام 2018 أول مشغل لدور السينما في المملكة العربية السعودية. ومنذ هذه اللحظة، ستتولى “سڤن” مسؤولية إدارة وتشغيل 85 شاشة سينما في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا السياق، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن”:”لعبت شراكتنا مع AMC التي تدير أكبر سلسلة من دور السينما في العالم، دوراً حاسماً في امتلاكنا القدرة على تطوير إمكانات وخبرات فنية؛ وتزويدنا بالمهارات والرؤى الضرورية لبناء قدرات مؤسسية أتاحت لنا مواصلة دعم نمو وازدهار قطاع السينما في المملكة”.

وأضاف سعادته: “يشكل الاستحواذ على أعمال السينما التابعة لـ AMC في المملكة العربية السعودية انعكاساً لاستراتيجيتنا بعيدة المدى، والرامية إلى تطوير تجارب ترفيهية تتخطى توقعات سكان المملكة وزوارها، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية ’المملكة 2030‘ الطموحة”.

بدوره، قال آدم أرون، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMC: “انطلقت رحلتنا في المملكة العربية السعودية قبل ما يزيد على 5 سنوات، وبعد مرور عدة شهور، افتتحنا أول صالة سينما تحمل علامة AMC في المملكة. أما اتفاقية اليوم، فتجسّد الخطوة التالية بعد نجاحنا بتحقيق أهدافنا من المشروع المشترك”.

وتتطلع شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” إلى تعزيز عروضها في قطاع الترفيه بالمملكة، والذي ينمو بمعدل سنوي قدره 47.65%، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 4.4 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام [1]2030. وفي ظل هذه المعطيات، كشفت الشركة في نوفمبر 2022، عن خطة طموحة للارتقاء بالقطاع عبر استثمار أكثر من 50 مليار ريال بهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية فريدة في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع أشهر العلامات التجارية في مجال الترفيه والألعاب على مستوى العالم.