شركة مطارات الدمام: أكثر من 250 ألف مسافر عبر مطار الملك فهد الدولي منذ بداية ذو الحجة

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كشفت شركة مطارات الدمام “داكو” أن مجموع أعداد المسافرين من وإلى مطار الملك فهد الدولي منذ 1 وحتى 8 ذو الحجة 1444 بلغ أكثر من 250 ألف مسافر، محققا نسبة نمو تقدر بـ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على متن أكثر من 2000 رحلة، بنسبة نمو تقدر بـ 15%، مقارنة بالعام الماضي .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو” المهندس محمد بن علي الحسني أن الشركة تعمل على تحسين تجربة المسافر في كافة المطارات التي تديرها وتشغلها بالمنطقة الشرقية وهي مطار الملك فهد الدولي، مطار الاحساء الدولي، ومطار القيصومة الدولي، امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين وزوار المنطقة، مُثمناً دعم واهتمام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني، وشركة “مطارات” القابضة.

وأفاد الحسني أنه بالعودة إلى ما قبل موسم الحج فقد حققت “داكو” أرقاما إيجابية ومكاسب ملموسة ومن بينها بلوغ مجموع المسافرين من مطار الملك فهد الدولي إلى اليوم أكثر من 4,6 مليون مسافر بزيادة تقدر بـ 17% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2022م، كما بلغ مجموع أعداد الرحلات من مطار الملك فهد الدولي من بداية 2023م إلى اليوم أكثر من 37500 رحلة بزيادة تقدر بـ 12% تقريبا مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2022م.

أما في جانب التوسع في أعمال التشغيل فقد أشار الحسني إلى أن “داكو” تشهد توسعا كبيرا ولله الحمد، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ممثلة في استراتيجية قطاع الطيران، ومن أبرز شواهد هذا التوسّع استقطاب 5 شركات طيران جديدة للتشغيل من وإلى مطار الملك فهد الدولي خلال عام 2023م، ليبلغ عدد شركات الطيران العاملة في المطار (42) شركة طيران، بواقع 3 شركات وطنية و39 شركة أجنبية، كما تم تدشين 11 وجهة جديدة مباشرة خلال عام 2023م منها (9) وجهات دولية ووجهتين داخلية، ليصبح مجموع الوجهات المخدومة من وإلى مطار الملك فهد الدولي (61) وجهة، بواقع (16) وجهة داخلية و (45) وجهة دولية.