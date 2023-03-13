شركة وسط جدة للتطوير تشارك في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض

المناطق_جدة

تشارك شركة وسط جدة للتطوير، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة، في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” الذي يقام خلال يومي 14 – 15 مارس 2023 في مدينة الرياض ليجمع مختلف المستثمرين والموردين بشركات الصندوق تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجيته لتمكين القطاع الخاص المحلي.

ويُعد مشروع وسط جدة الذي يقع في قلب المدينة الساحلية بمساحة (5.7) ملايين متر مربع، أحد المشاريع التي تقدم فرصاً استثمارية مميزة بشراكات بين القطاع الحكومي من جهة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي من جهةٍ أخرى، في العديد من القطاعات السكنية والثقافية والترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى المكاتب والمحال التجارية والفنادق، مسهماً في تطوير القطاع السياحي في جدة.

ويستعرض جناح الشركة، المعالم الأربعة الرئيسية في مشروع وسط جدة وهي المتحف، ودار الأوبرا، والإستاد الرياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية، كما أن التصميم العام للمشروع الذي شارك في تصميمه أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم، بمعايير عالمية مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة المحلية الأصيلة لمدينة جدة، بحيث تصبح “وجهة ذكية” تعتمد على التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية تماشياً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد بن عبد العزيز السليم: نتطلع إلى المشاركة في هذا المنتدى المميز والذي يجمع مختلف المستثمرين والموردين بشركات صندوق الاستثمارات العامة، واستمراراً لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية، حيث بلغ المحتوى المحلي الذي حققته الشركة في العام 2022م 70% من إجمالي تعاقداتها، وذلك ضمن أهداف الشركة لتمكين القطاع الخاص وإعطائه الأولوية في تنمية الاقتصاد المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف: يُجسد مشروع وسط جدة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مراحل التطوير والإنشاء والتشغيل في مختلف المجالات بما فيها الاستثمارية، حيث نهدف إلى تحقيق قيمة مضافة تصل إلى 47 مليار ريال إلى اقتصاد المملكة بشكل مباشر بحلول العام 2030.

يذكر أن برامج منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص صُمّمت لتكون منصة لتبادل الحوار بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له والقطاع الخاص سعياً لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة، وليكون جسراً للتواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة، وإتاحة الفرصة للمورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة للصندوق، والاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

ويتميز مشروع وسط جدة بواجهة بحرية طولها 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم. وسيسهم مشروع وسط جدة في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة، وفي توفير نمط حياة عصري وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة.