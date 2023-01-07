شركة يابانية تعرض علاجًا للزهايمر بتكلفة تتجاوز 26 ألف دولار سنويًا

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أعلنت شركة الأدوية اليابانية “إيساي” أمس (الجمعة) أنها قررت بيع عقارها “ليكيمبي” لعلاج مرض الزهايمر، الذي سمحت بتداوله إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، بسعر 26.5 ألف دولار للجرعة السنوية.

ويُعتبر العقار الجديد هو الأول من نوعه الذي ثبت بشكل علمي أنه يبطئ التدهور في الذاكرة والتفكير لدى المصابين مرض الزهايمر، من خلال استهداف البيولوجيا الأساسية للمرض.

ورأى معهد المراجعة السريرية والاقتصادية، المختص بأبحاث لتسعير العقاقير، أن العلاج سيكون معقول التكلفة إذا تراوح سعره بين 8.5 ألف دولار و20.6 ألف دولار سنوياً.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية سمحت باستخدام العقار المعروف كيميائيا باسم ليكانماب للأشخاص الذين يعانون من المراحل المبكرة من المرض الذي يصيب المخ بالتدهور.