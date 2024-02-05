شركة ” SAMI” للصناعات العسكرية توقّع شراكات واتفاقيات مع شركات وطنية

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وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ” SAMI” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – ، شراكات واتفاقيات مع شركات وطنية رائدة بهدف تعزيز قدراتها في مختلف القطاعات الدفاعية والأمنية تحت رعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد بن صالح العذل.

وشملت مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية تعزيز قطاعي الدفاع والأمن، وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى دمج الحلول الرقمية المبتكرة للتحول الرقمي.

وتمثل التزامًا بتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطاعي الدفاع والأمن، وسيركّز هذا التعاون على تطوير خدمات مركز القيادة والسيطرة المتقدمة، من خلال الجمع بين خبرة SAMI في الصناعة الدفاعية وقدرات شركة الاتصالات السعودية في مجال الاتصالات.

وتُعد المذكرة مبادرة رائدة في المنطقة لدمج التقنيات الدفاعية مع الاتصالات، بما يسهم في تسخير التقنيات الرقمية لتعزيز الأمن القومي والدفاع.

كما وقعت شركة SAMI ، عقدًا مع شركة الزامل للإنشاءات الحديدية والتابعة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، لإنشاء مجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية (SLIC) بمدينة الخرج.

ويُعتبر المجمع الصناعي الجديد، هو الأول من نوعه في المملكة لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية الفرعية في النظام القتالي المتكامل وتقديم الدعم اللوجستي واختبار وصيانة الخدمات المتعلقة بها.

و تقوم شركة الزامل للإنشاءات الحديدية ببناء مرافق التصنيع ومباني المرافق والمكاتب الإدارية والمناطق الخارجية، بما في ذلك الأعمال الإنشائية والمدنية والتشطيبات والأعمال الكهربائية والميكانيكية، وتوفير منتجات وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والألواح المعزولة، والهياكل الفولاذية، والعزل.

وسيكون مجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية، مركزاً رئيساً لتوطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم وتصنيع عائلة من الأنظمة الأرضية المختلفة (4×4، 6×6، 8×8) بالإضافة لاختبار ودمج ومواءمة أنظمة المهام والتسليح المتقدمة وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة والدعم اللوجيستي باستخدام أحدث آلات ومعدات التصنيع الحديثة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4.0) لتلبية المتطلبات الفنية والعملياتية من الأنظمة الأرضية القتالية المتكاملة لجميع القطاعات الدفاعية والأمنية. كما سيعزز دور شركة SAMI في قطاع الدفاع والأمن من خلال الإسهام في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووقعت شركة SAMI، أيضًا مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)‎، فيما يخص تبادل الخدمات الأمنية لتعزيز النقل الآمن وتفعيل التقنية في مجال الأمن، وذلك خلال المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024.

‏‎وبهذه المذكرة، ستعمل الشركتان التابعتان لصندوق الاستثمارات العامة، على تعزيز الخدمات الأمنية، وتعزيز تقنيات الأمان، بما يتناسب مع احتياجات شركة SAMI، وبما يسهم في تعزيز توطين الخدمات الأمنية والصناعات الدفاعية بما يتماشى مع مستهدفات أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتقوم شركة SAMI، من خلال جناحها الممتد على مساحة أكثر من 3000 متر مربع، بعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها من خمسة قطاعات دفاعية وهي قطاع سامي لأنظمة الطيران والفضاء، وقطاع سامي للأنظمة الدفاعية، وقطاع سامي للإلكترونيات المتقدمة، وقطاع سامي للأنظمة الأرضية، وقطاع سامي للأنظمة البحرية.

وتعمل شركة SAMI على تطوير وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة المستقبل، من خلال الخدمات والمنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركة لدعم جاهزية القوات المسلحة السعودية، كما تستهدف SAMI الإسهام في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة، والذي يأتي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعمل على تعزيز مكانتها لتصبح ضمن ‏أفضل 25 شركة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.