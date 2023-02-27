شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف وحائل أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية، بينما سجلت شرورة أعلي درجة حرارة بـ 36 درجة مئوية.
الكبرى
وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: شرورة 36 درجة مئوية يليها وادي الدواسر بـ 35 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 34 درجة، وجازان ونجران والخرج 33 درجة مئوية.
الصغرى
فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف وحائل بـ 8 درجات مئوية، يليها القريات وعرعر بـ9 درجات مئوية ، فيما سجلت سكاكا 10 درجات مئوية، والعلا عند 11 درجة مئوية، وأبها سجلت 12 درجة مئوية.