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شرورة الأعلى حرارة بـ 36 مئوية وطريف وحائل الأدنى

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 فبراير 2023 - 10:49 صباحًا

المناطق_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف وحائل أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية، بينما سجلت شرورة أعلي درجة حرارة بـ 36 درجة مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: شرورة 36 درجة مئوية يليها وادي الدواسر بـ 35 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة 34 درجة، وجازان ونجران والخرج 33 درجة مئوية.

الصغرى

فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي: طريف وحائل بـ 8 درجات مئوية، يليها القريات وعرعر بـ9 درجات مئوية ، فيما سجلت سكاكا 10 درجات مئوية، والعلا عند 11 درجة مئوية، وأبها سجلت 12 درجة مئوية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 فبراير 2023 - 10:49 صباحًا
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shimaa mohamed

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