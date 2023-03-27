شرورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم وطريف الأدنى

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الاثنين)، على بعض مدن المملكة.

وأوضح المركز أن محافظة شرورة سجلت أعلى درجة حرارة بـ35 درجة مئوية، فيما سجلت جازان ووادي الدواسر 32 درجة، ثم نجران 31 درجة، وبعدها مكة وبيشة والخرج 30 درجة، ثم الرياض وجدة والقنفذة وينبع والأحساء 29 درجة.

وأبان أن طريف سجلت أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية، فيما الباحة 11 درجة، تلتها أبها وتبوك وحائل وسكاكا والطائف 12 درجة، ثم عرعر 13 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.