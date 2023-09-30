شعراء المملكة وعمان يصدحون في أمسيات معرض الرياض للكتاب

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استهل معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، برنامجه الثقافي لليوم الثالث بأمسية عنوانها “على صهوة الشعر”، صدح خلالها من سلطنة عمان، الشعراء، بدرية البدري وعبد الله العريمي ومحمد بن قراطاس، ومن المملكة محمد ابراهيم يعقوب، وحوراء الهميلي، وأدارها عبد الرحمن الخلف، وسط حضور نوعي من الأدباء والمهتمين والزوار.

ومع تفاعل الجمهور، تبارى الشعراء بنصوص إبداعية تنوعت بين القصيرة والطويلة، بدأها الشاعر عبدالله العريمي بقصائده: هل تذكرين، وتاريخ، وفي الليل، وكذلك فعل ماض ناقص، وأقسمت بالله، فيما حلّقت بدرية البدرية بقصائدها: شوق الرياض، وألقى سحره وجرى، ثم يسكب سره عتاب الفائز، واعتراف.

واختار محمد قراطاس من قصائده: كانت، ونص شعري خصصه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بعد مقابلته الأخيرة مع قناة فوكس نيوز، بالإضافة إلى قصيدة بائية مازالت تنمو، ونُمي إلي شتات الروح، وهجرة اليك، والمقاهي.

وغردت حوراء الهميلي بقصائدها: يختلني قلبي، وعلى جسد الغابة تُعشب قُبلة، وأيضًا وسادة مكتظة بالأسئلة، فيما أورد محمد يعقوب من مخزونه الشعري: حديث شخصي مع العالم، وحافة يقين ما، تلاها قميص لأوراق بيضاء، نصوص عدة من إصداره الأخير “مختارات”.

وتحتضن جامعة الملك سعود، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة بين 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر تحت شعار “وجهة ملهمة”، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر وعبر أكثر من 800 جناح من 32 دولة.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض الذي يشهد مجموعة من البرامج الثقافية الثرية تشمل عشرات الفعاليات الموجهة لجميع الفئات العمرية، من جلسات حوارية لنخبة من المتحدثين السعوديين والعرب والدوليين، وأمسيات شعرية لشعراء الفصحى والنبطي، ومسرحياتٍ سعودية وعالمية، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وغنائية، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال، لزيادة الوعي بالقراءة وتعزيز مهاراتها، وتساندها مسابقة تقام للمرة الأولى لهم في الإلقاء الشعري.