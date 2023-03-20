“شعرك يتساقط”.. احذري قد تطاردك “الأمراض الخطيرة”

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يشيع بين النساء مشكلة “تساقط الشعر” والتي يعتبرها معظمهن مسألة طبيعية ليست لها أبعاد أخرى، لكن المفاجأة فيما توصلت إليه باحثة أمريكية بأن هذا الأمر قد يُشير إلى احتمالية الإصابة بأمراض مثل السكري وحب الشباب وسرطان الثدي.

واستعرضت خبيرة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية فاليري كالندر، معلومات حول أنواع تساقط الشعر لدى النساء، وكذلك الحالات الصحية المرتبطة بتساقط الشعر وخيارات العلاج.

وأوضحت فاليري كالندر وفقاً لوكالة “يو بي آي” للأنباء، أن تساقط الشعر قد يرتبط بالإصابة بالعديد من الأمراض؛ منها سرطان الثدي وارتفاع الكوليسترول والسكري وارتفاع ضغط الدم، لكن يمكن للنساء عبر زيارة الطبيب اكتشاف أي حالات طبية من هذا النوع، وكذلك حل أزمة تساقط الشعر.

ولفتت إلى أن أبرز نوعين لتساقط الشعر هما الثعلبة الندبية المركزية والنمط الأنثوي، مبينةً أنه يمكن علاج تلك الحالات ببعض الأدوية التي يصفها الأطباء، إلى جانب الابتعاد عن تصفيفات الشعر المؤلمة مع الحرص على استخدام الشامبو الذي يحتوي على مرطبات.