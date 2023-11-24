شعلة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى برنامج جودة الحياة بالرياض

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وصلت شعلة الألعاب السعودية 2023 إلى مقر برنامج جودة الحياة بالرياض، وذلك ضمن جولتها الترويجية التي شملت مختلف مناطق المملكة لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، يحملها العداء السعودي عيسى غزواني صاحب ذهبية سباق 800 متر في دورة الألعاب الآسيوية 2023، واللاعب الدولي مساعد الدوسري بطل العالم في لعبة FIFA.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر عند تسلمه الشعلة، أن دورة الألعاب السعودية في نسختها الثانية تحقق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي وهو التميز الرياضي للمملكة إقليمياً وعالمياً، من خلال الإسهام في اكتشاف المواهب الرياضية، وزيادة أعداد رياضي النخبة من الناشئين والشباب، وزيادة تمثيل المملكة في الألعاب والفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

وتُعبّر الشعلة عن قيم الصداقة والسلام والتعريف بالرياضيين في أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة، وزيادة التوعية والترويج بالألعاب السعودية وقيمها وأهدافها.

وكانت انطلاقة دورة الألعاب السعودية في دورتها الأولى ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي تنفذها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبيَّة والبارالمبيَّة السعوديَّة؛ بهدف تعزيز الأداء الرياضي في المملكة ورفع الوعي والثقافة الرياضية، ومواكبة التطور الرياضي الذي وصلت إليه الدول المتقدمة رياضياً، وتلبية احتياجات صناعة الأبطال المحليين عبر أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، بآليات مشابهة لتلك المعتمدة لدورات الألعاب الأولمبية.