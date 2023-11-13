شعلة دورة الألعاب السعودية تختتم جولتها في الباحة

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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تسلّم وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم الشهري ، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة.

وجابت مسيرة الشعلة عددًا من شوارع وميادين مدينة الباحة، وعددًا من محافظات المنطقة، انطلاقًا من إمارة المنطقة، ثم إلى متنزه الحسام، لتختتم جولتها في قرية الأطاولة التراثية، وسط مشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة.

وحمل الشعلة خلال زيارتها لإمارة الباحة، لاعب المنتخب السعودي للترايثلون عبدالرحمن عبدالله الغامدي صاحب برونزية بطولة العالم للترايثلون في إسبانيا، وتناوب على حملها خلال زيارتها متنزه الحسام، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو، صاحب الميدالية الفضية في دفع الجلة خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانجتشو 2023” في الصين، ولاعبة المنتخب السعودي للبادل نجوى سلهب، صاحبة برونزية دورة الألعاب السعودية الأولى.

وخلال زيارتها قرية الأطاولة التراثية، حمل الشعلة بطل الملاكمة حسن كعبي، صاحب ذهبية دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023 في وزن 71 كجم، وبطلة الملاكمة هديل غزوان عاشور، والحاصلة على ذهبية دورة الألعاب السعودية 2022 وبرونزية دورة الألعاب العالمية القتالية في وزن 60 كجم.

وتهدف جولة الشعلة هذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية من خلال مسار يجوب 66 معلمًا شهيرًا في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، لمنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.