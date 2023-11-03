شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى نيوم

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وصلت اليوم, مسيرة شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 إلى منطقة نيوم، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والمقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

ووسط حفاوة كبيرة وأجواء احتفالية في بطولة نيوم الشاطئية، تسلّمت رئيسة القطاع الرياضي في نيوم جان بيترسون شعلة الدورة، وتناوب على حمل الشعلة خلال مسيرتها، لاعب كرة القدم السابق سعود الخيبري، ولاعبة الدراجات الهوائية مشاعل الحازمي.

وكانت شعلة الألعاب السعودية قد بدأت جولتها من منطقة الرياض في رحلة عبر مناطق ومحافظات المملكة لتُعبر عن روح الألعاب السعودية المعتمدة على قيم الصداقة والسلام كما تحمل أهمية إنسانية عميقة تنشر رسائل السلام والمحبة والتفائل لتشجيع المواطنين والمقيمين في المملكة على المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادي من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.