شفاعة أمير الحدود الشمالية تثمر تنازل أولياء دم الجميلي

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أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تنازل أولياء دم عودة الجميلي -رحمه الله- عن بقية مبلغ الصلح في دية واقعة وفاة والدهم رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم, ياس وياسر أبناء عودة الجميلي, حيث أثنى سموه على تجاوب أولياء الدم مع شفاعته, داعيًا إلى نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز، وحل النزاعات والتصالح في الخصومات, امتثالًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة محمد بن ناصر بن لبدة، ونائبه وكيل الإمارة المساعد للحقوق عبدالرحمن بن إبراهيم المحيميد.