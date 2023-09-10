شفاعة أمير القصيم تثمر في عتق رقبة مواطن من القصاص

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أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو ” وتجاوب خيري من أولياء الدم، في عتق رقبة مواطن من القصاص بعد أن التقى بأولياء المجني عليه للتنازل عن القصاص.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم, لمنزل ذوي المتوفى بمركز دخنة, يرافقه وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني.

وأكد سمو أمير القصيم خلال لقائه بذوي المتوفى أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر ويجزيهم خير الجزاء.

وبين سموه أن نهج القيادة الحكيمة – أيدها الله – يقوم على وجوب إعطاء كل ذي حق حقه, مشيراً إلى أن ما يُشاهد من تآلف وتواد وتآخ هو ما تسعى إليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

ونوّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بالدور الذي تقوم به لجنة إصلاح ذات البين في السعي بالإصلاح التي هي من أعمال اللجنة، التي لها أثر كبير في معالجة العديد من القضايا.

فيما عبر ذوو المتوفى عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم, مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة – أيدها الله – يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه.