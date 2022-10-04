شق الملابس وحرق المدرسة وكسر جمجمة.. أبرز صور المُضاربات في المدراس بالمملكة (فيديو)

أصبحت المُضاربات في المدراس بالمملكة العربية السعودية أمرًا معتادًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وأن هذه الظارهة تتفشى بشكلًا كبيرًا في مدراس الفتيات التي تشهد أزمات تصل إلى قاعات المحاكم.

كسر جمجمة طالب بالرياض

وآثار كسر جمجة طالب في أحد مدارس الرياض الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كما أن هناك طلاب يمارسون أعمال الشغب بشكل كبير، وأجرت الإخبارية مقابلات مع الطلاب فقال أحدهما: “بعضهم يطعنون بعض، يفتنون على بعض ويكسر الأشياء”.

وأكد تقرير الإخبارية، على إحصائيات اللجنة الوطنية للطفولة، والتي تؤكد أن نسبة التـــــــنمر والعنصرية في مدراس البنات ارتفعت ألى حوالي 42 في المائة، وهناك مضاربات قوية تـصل إلى المحاكم.

التنمر على وزنها

وقالت أحدى الفتيات: “هناك مضاربات قوية، حيث تم ضرب صديقتي،و طالبة أخرى جلبت ولاعة تحرق المدرسة، ودخلت المعلمة وتم ضربها، وصارت مشكلة كبيرة، حتى تدخل الأهالي أيضا ووصلت الأزمة إلى المحاكم”.

وأضافت أخرى: “تم شق ملابسي، وقالوا أنتي سمينة”.