شكرا تركي آل شيخ يتصدر تويتر.. ومغردون: “كلنا معاك”

دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، لتكريم المحلن والمبدع والفنان الراحل طلال مداح.

ليلة تكريم الراحل طلال مداح

ونشر تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي”.

دعم عشرات الفنانين لمبادرة آل الشيخ

وأفصح رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن أسماء عشرات المشاركين من الفنانين والمطربين من الخليج والوطن العربي في ليلة تكريم طلال مداح، وهم : “اللي أكدوا لي حتى الان الفنانين الغالين… عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصالة، أحلام، لطيفة، أصيل أبوبكر، فهد الكبيسي، بلقيس، مطرف المطرف، عبود خواجة، عايض، كارمن سليمان، داليا مبارك، جابر الكاسر، فؤاد عبدالواحد، عبدالرحمن الحسن، أميمة طالب، رامي عبدالله، ماجد المدني، عابد البلادي، عبدالعزيز المعنى”.

مبادرة تستحق الاحترام

تفاعل الفنان خالد عبدالرحمن مع دعوة آل الشيخ بقوله “يا هلا وسهلا حبيبي أبو ناصر، ماطلبت شي رعاك الله وشافاك، أشهد الله في محبتك ومحبة الفنان طلال مداح، وأشكرك على هالمبادره الغير مستغربه من شخصك الكريم، وأنا أتشرف بالمشاركة وأتشرف بإقامة حفلة مجانية من عندي بدون مقابل وريعها لأبناء المرحوم طلال مداح”.

وعبر راشد الماجد سعادته البالغة بالمشاركة: أنا أول المشاركين يابو ناصر بس أدور مجيد ماني لاقيه”.

إقبال كبير من نجوم الفن

وأبدى الفنان والمطرب الكبير عبدالمجيد عبدالله رغبته في المشاركة وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “طبعاً من المشاركين يابوناصر”.

وعبر الفنان اللبناني راغب علامة رغبته في المشاركة وقال “معالي المستشار. أنا اتشرف بالمشاركة ..جزاك الله كل خير يا حبيب الفن والفنانين”.

المطرب عبدالله الرويشد أكد مشاركته بقوله “عشان قلبي بيتمنى يشوفك كل لحظة سعيد، راح امشي معاك يا بوناصر للآخر”.

المغردون كلنا معاك يا معالي المستشار

وغرد أحد المتابعين قائلًا: لا تكفى ليلة لطلال نبي المشاركات فقط لنجوم قادرين على تقديم أغاني طلال بالشكل الي يليق فيها، نبيها ليلة كبيرة يجتمع فيها أكبر أربع فنّانين سعوديين محمد ورابح ومجيد وراشد تليق بكبر مقدار طلال مدّاح وتكريم له، لا من هب ودب!.

وقال آخر، من زمان ننتظر هذا التكريم للفنان العظيم طلال مداح رحمه الله شكرًا من القلب يا معالي المستشار على التكريم وشكرًا لجميع الفنانين والفنانات المشاركين.

وغرد شخص آخر، شكرا أبوناصر من القلب وشكرا لكل فنان ومحب لطلال رحمةالله عليه على هذه الوقفه( والوفاء مايجي الا من اهل الوفاء) ويا أبناء طلال افتخرو بهذا الحب.

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