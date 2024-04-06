“شل” و”أرامكو” في المرحلة الأخيرة من مفاوضات الاستحواذ على “بافيليون إنرجي”

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ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركتي شل وأرامكو السعودية ، اللتين تتنافسان على شراء أصول شركة بافيليون إنرجي لتجارة الغاز الطبيعي المسال المملوكة لشركة تماسيك في سنغافورة، تخوضان الآن مفاوضات تحديد السعر بعد استكمال عملية الفحص النافي للجهالة.

وتأتي عملية البيع بعد عشرة أعوام من تأسيس شركة الاستثمار الحكومية في سنغافورة لبافيليون إنرجي للتركيز على الاستثمارات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال. وقال مصدران إن الأصول قد تجلب أكثر من ملياري دولار.

وتعتقد أرامكو أن الصفقة ستجعلها لاعبا عالميا في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وتسرع أرامكو عملياتها للتنقيب عن الغاز، وتستهدف زيادة الإنتاج بأكثر من 60% من مستويات 2021 بحلول عام 2030، وفق “رويترز”.