شمخاني يثمن جهود رئيس وزراء العراق للوصول الى الاتفاق بين إيران والسعودية

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شكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الادميرال علي شمخاني رئيس الوزراء العراقي على جهوده خلال اتصال هاتفي قبل الإعلان عن اتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شكر علي شمخاني امين المجلس الأعلى للأمن القومي، اليوم وقبل الإعلان عن اتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الثنائية، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراقي، شكر تلك الدولة على جهودها في استضافة خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية والجهود المبذولة ووصف القرار الذي اتخذته بغداد بأنه قيم للغاية في توفير الأرضية لطهران والرياض للتوصل إلى اتفاق جديد.