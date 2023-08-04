“شمع أحمر” لثمان منشآت بـ”الشمالية”

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أسفرت الجولات الرقابية لأمانة الحدود الشمالية، عن رصد 74 مخالفة وإغلاق 8 منشآت غذائية في محافظة طريف، بالإضافة إلى إتلاف 245 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

ونفذت الفرق الميدانية 373 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية خلال تلك الفترة، حيث تأتي الجولات الرقابية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة؛ بهدف التأكد من كفاءة التبريد والتجميد في المنشآت الغذائية.

فيما أجرت الأمانة 33 جولة ميدانية لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع مستوى الإصحاح البيئي في محافظة رفحاء، حيث جرى رفع 15 ألف حافظة نفايات، ومعالجة 700 حاوية، و500 متر من المستنقعات.