“شهرة عالمية ومبيعات ضخمة”.. ماذا تغير في النصر بعد قدوم رونالدو؟

لم يفز النصر أبداً بلقب دوري أبطال آسيا، كما أنه ليس أكثر الأندية تتويجًا في منطقة الرياض، لكن مع توقيع كريستيانو رونالدو فازوا على الجميع في المملكة العربية السعودية وخارجها.

غير وصول النجم البرتغالي النادي، أثناء انتظار ظهوره الأول، كان متجر الفريق والمدينة الرياضية أول من اختبر هذا التحول، فماذا حدث؟..

مبيعات النادي

قال المدير الذي كان يخدم العملاء في متجر النصر للأربع سنوات الماضية: “في الأيام الأولى بعد توقيعه، لم نتمكن من المــواكبة، كان علينا طلب التعزيزات لأن قمصاننا كانــت تنفد، رقم 7، كــل شيء”.

ووفقًا لـ “ماركا”، يأتي كل شخص يدخل المتجر ليحصل على قميص كريستيانو رونالــدو، ومن قمصان الفريق الأول، باستثناء تلك الخاصة بالعارضات التي تزين المتجر، لم يعد هنــاك المزيد.

وأضاف: “لقد بيعت جميعها، وقد وصلت المجموعتان الثانية والثالثة حتى نتمكن من ملء المتجر بالكامل”.

متابعين انستجرام

ولم يقتصر الموضوع إلى قمصان الفريق، ولكنه أصبح أكبر من ذلك، حيث بات الاهتمام بنادي النصر عالميًا، فاليوم جميع الصحف في العالم تُتابع أخبار العالمي، فضلا عن القنوات المتعددة التي تراقب الأحداث كل يوم.

الأمر بدأ منذ يوم التوقيع، حيث بدأ ملايين المتابعين في البحث عن حسابات النصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومتابعتها، خاصة وأنها ستكون المرجع الرسمي من أجل الاطلاع على أخبار النجم العالمي.

وفي ظرف أيام ارتفع عدد المتابعين على الحساب الرسمي للنصر على موقع تبادل الصور “انستجرام” حوالي 8 ملايين متابع، ليكون النادي العربي الأكثر متابعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

متابعة إعلامية ضخمة

وتستعد المدينة الرياضية ضد عقارب الساعة للدورات التدريبية للمهاجم البرتغالي، كل شيء يجب أن يكون على ما يرام، في حين أن ثلاث وسائل إعلام في الأسبوع ستحضر المؤتمرات الصحفية للمدرب واللاعبين.

الآن، يوجد أكثر من 30 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعــــديد من الدول الأجنبية، كل هذا ولم يظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بعد، حيث ينتظر محبي النجم العالمي الظهور الأول له.

معدات جديدة ، غرف مجددة بالكامل كل شيء سيتغير في النصر، إنه يتغير بالفعل، حيث بدأ التواصل مع النادي وأعضاء التنظيم مقتنعون بالفرصة الكبيرة المتاحة لهم، قدوم رونالدو غير الكثير ومن المتوقع أن يضع الأصفر على القمة قريبًا.

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