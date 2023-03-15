شهر رمضان ينشط الحركة الشرائية في أسواق المواشي بعسير

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تشهد أسواق المواشي في منطقة عسير مع قرب حلول شهر رمضان حركة بيع وشراء نشطة ، حيث تُعد اللحوم الطازجة من أهم المواد الغذائية التي تدخل في صناعة المأكولات الرمضانية.

وتتعالى نداءات الباعة على مواشيهم المعروضة للبيع ، حيث يفضل البعض شراء الأغنام من الضان والماعز وآخرون يقبلون على لحوم البقر والجمال ، كما يعمد بعض المشترين إلى المشاركة مع أفراد آخرين في شراء العجول والحواشي وتقاسم لحومها بالتساوي.

وتُعد منطقة عسير من أهم مناطق المملكة في إنتاج اللحوم والدواجن نظراً لاختلاف تضاريسها وتنوع مناخها، واكتسابها لأكبر نسبة على مستوى المملكة من الغطاء النباتي، حيث تشكل ما نسبته 60٪ من نسبة الغطاء النباتي في المملكة، مما يساعد مربي المواشي على تربيتها والمتاجرة بها.