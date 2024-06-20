شواطئ حقل تُشعل تنافس محال بيع المستلزمات والأدوات البحرية

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شهدت محال مستلزمات وأدوات الرحلات والنزهات البحرية بمحافظة حقل، إقبالاً لافتاً وانتعاشاً ملحوظاً في المبيعات، وذلك تزامناً مع ارتفاع حرارة الطقس الذي تشهده المحافظة هذه الأيام.

ورصدت “واس” خلال جولة على محال بيع المستلزمات البحرية، حركةَ نشطة من أهالي المحافظة وزائريها لاختيار المستلزمات والمعدات الخاصة بالسباحة والصيد، حيث أكد مالك أحد متاجر لوازم والمعدات البحرية، أن الإقبال كبير في الموسم الحالي، الذي بدأ مع إجازة نهاية العام ، خاصة على نظارات السباحة والجلسات الأرضية الخارجية، ولوازم التخييم والزعانف، وخيوط وسنانير الصيد، والكراسي البرية والبحرية، والحقائب المجهزة بلوازم الرحلات.

من جانبه قال أحمد العطوي أحد هواة الرحلات والسفر: “نسعد في بداية فصل الصيف من كل عام بالتنقل بين شواطئ محافظة حقل الجميلة والمتنوعة ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يريح النفس بمشاهدة الغروب من الشواطئ وقضاء أوقات من الاسترخاء والتأمل وممارسة السباحة.