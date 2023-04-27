شواغر وظيفية لمختلف التخصصات في الخدمات الطبية للقوات المسلحة (رابط التقديم)

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة”، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة.

المسميات الوظيفية

يتوفر وظائف على النحو التالي: “باحث قانوني، أخصائية تمريض (9 وظائف)، فني تخطيط كهربائية الدماغ، فني تجبير بالجبس، طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف)، أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان)، أخصائي أول علم النفس السريري، وأخصائي علم النفس الـــسريري، ومدرب صيانة طائرات (5 وظائف).

أماكن العمل

1_إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.

2_مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

3_مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

4_ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

طريقة التقديم

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أبريل 2023، و للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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