شويغو لنظيره الفرنسي: قلقون من استخدام كييف قنبلة قذرة!

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مع استمرار النزاع الروسي الأوكراني، وسط تنامي المخاوف الدولية من أي جنوح نحو استعمال أسلحة نووية، حذرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد مما وصفتها “استفزازات كييف.

وأعرب وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ، بحثا فيها الوضع في أوكرانيا، عن قناعته بأن السلطات الأوكرانية تميل بشكل ثابت نحو مزيد من التصعيد غير المنضبط، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

“قنبلة قذرة”

كما أبدى مخاوفه من اي استفزازات أوكرانية محتملة من ضمنها استخدام “قنبلة قذرة”، في إشارة إلى السلاح النووي المنخفض القوة، أو ربما احتمال ضرب سد مائي في خيرسون قد يغرق المدينة برمتها، من أجل القاء اللوم على القوات الروسية.

أتت تلك التصريحات بعد أن نقلت وكالة نوفوستي عن مصادر وصفتها بالموثوقة في دول مختلفة، من ضمنها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف استفزازاً عبر استخدام “القنبلة القذرة” أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.