شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

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قدّم فضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ، وتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج في سهولة ويسر.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، في توفير كل سُبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين يفدون إلى المملكة من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، في ظل حالة من الأمن والسلام والرعاية التي توفرها لهم المملكة بكافة مؤسساتها، الذين لا يدَّخرون جهدًا من أجل راحة ضيوف الرحمن، وإرشادهم والتيسير عليهم.

ودعا شيخ الأزهر المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ عليها نعم الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار.