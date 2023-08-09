صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز: السياحة أحد الدعائم المهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل

جدة – محمد جلال

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير اللواء الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، العطاء في خدمة الوطن، من خلال عالم الأعمال، الذي دخله بخطى واثقة وثابتة، بعد أن خدم الوطن بوزارة الداخلية لمدة 40 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب وأنشأ قطاعات آمن المنشآت، ثم أمن الحج والأمن الوطني، وقوات الأمن المركزي التي انبثق منها قوات الطوارئ الحالية، وأمن الحج، وأمن السفارات، وعمل أميناً عاماً مساعداً للشؤون العسكرية في الأمن الوطني، وبعد تقاعده توجه للعمل التجاري والسياحي عبر شركة “زاف”، وشركة “نور المنيرة” والعديد من الشركات الأخرى.

التقينا سموه ليتحدث لنا عن تجربته وكيف نجح في الانتقال من عالم الحياة العسكرية، التي حصل خلالها على درجة الدكتوراة في مكافحة الإرهاب، إلى عالم المال والأعمال.

وأكد في مطلع حديثه: “لو تمعنا لوجدنا أن الحياة العسكرية وعالم الأعمال تتسم ببعض الصفات المشتركة، فكلاهما يحتاج إلى الانضباط الشديد، وكلاهما يحتاج إلى الدقة المتناهية وإلى الالتزام والحرص وإلى التخطيط الاستراتيجي والمرحلي، وكذلك السرية.. فكل ما هنالك عليك عمله هو تطويع كل ذلك ليتماشى مع خصائص ومتطلبات قطاع الأعمال وإدارة الشركات”.

وحول أهم ملامح التطور الذي تشهده السياحة السعودية، قال: إن المملكة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمين، لديها رؤية واضحة للاهتمام بقطاع السياحة والتراث، لتكون أحد الدعائم المهمة للاقتصاد السعودي عبر تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة بتنوع مصادر الإيرادات وتحقيق إيجاد وظائف في هذا القطاع الحيوي المهم، ولذلك أخذنا على عاتقنا تمشياً مع رؤية ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ أن نشارك بمشروعات تعتبر من المشروعات الخاصة للبنية التحتية لتنمية قطاع السياحة.

وتابع: نحن نقوم حالياً بإنشاء قرية تراثية (منتجع سياحي) في منطقة القدية بمسمي (سحر المملكة Kingdom Magic) ومثله في مشروع البحر الأحمر، وضمن خططنا المستقبلية بخلاف التعاون لتأسيس فرع كلية السياحة لجامعة تمبل الأمريكية في مدينة جدة، نخطط بتوفيق من الله بتأسيس فرع لمنظمة سياحة السلام وكذلك للشبكة العالمية للسياحة بالمملكة، والهدف تعريف العالم بالمنتجات السياحية في المملكة.

وأوضح أن السياحة السعودية شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ويمكن تلخيص أهم ملامح هذا التطور على النحو التالي:

1- الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية السياحية في المملكة، وإنشاء عدد كبير من المشاريع السياحية الضخمة مثل مشروع “رؤية السعودية 2030” الذي يستهدف تطوير السياحة في المملكة وجعلها وجهة سياحية عالمية.

2- تقديم التسهيلات الكبيرة للزوار من حيث الإقامة والتأشيرات والنقل الداخلي والخدمات السياحية الأخرى.

3- التركيز على السياحة الثقافية والتراثية، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الزوار، وتشمل العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة في المملكة.

4- توفير العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية المتنوعة التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

5- التحول إلى السياحة البيئية والمستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية في المملكة.

6- تطوير السياحة الرياضية والمغامرات، والتي تشمل العديد من الرياضات والأنشطة الخارجية مثل التسلق وركوب الدراجات الجبلية والتخييم والتزلج على الجليد والرياضات المائية.

7- العمل على تطوير السياحة الطبية، وتوفير العلاجات الطبية المتطورة والخدمات الصحية عالية الجودة للمرضى الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالمشاريع السياحية الضخمة التي تم إنشاؤها في المملكة، قال إنه تم تنفيذ العديد من المشاريع السياحية الضخمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، ومن بين هذه المشاريع:

1- مشروع نيوم: وهو مشروع سياحي ضخم يقع في شمال غرب المملكة، ويهدف إلى إنشاء مدينة مستقبلية متكاملة الخدمات والترفيه والأعمال والسياحة، وتمتد مساحتها على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

2- مشروع مدينة ذا لاين هو مشروع تطوير مدينة ذكية في المملكة العربية السعودية، ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة عصرية تعتمد على التقنية والاستدامة وتكون قادرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية لتعزيز الاقتصاد وتنويعه في المملكة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز السياحة.

3- مشروع القدية السياحي: وهو مشروع يقع في الرياض، ويهدف إلى إنشاء مدينة سياحية وترفيهية على مساحة تزيد عن 334 كيلومتر مربع.

4- مشروع العلا السياحي: وهو مشروع يقع في منطقة العلا بالمملكة، ويهدف إلى إنشاء مدينة ترفيهية وسياحية تضم العديد من المعالم السياحية والتراثية.

5- مشروع قرية الملك عبدالله الاقتصادية: وهو مشروع يقع في مدينة جدة، ويهدف إلى إنشاء قرية سياحية وترفيهية تضم العديد من المعالم السياحية والترفيهية.

6- مشروع الواجهة البحرية بجدة: وهو مشروع يقع على شاطئ البحر الأحمر في مدينة جدة، ويهدف إلى إنشاء واجهة بحرية تضم العديد من المطاعم والمقاهي والمعالم السياحية والترفيهية.

7- مشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة: وهو مشروع يهدف إلى إنشاء مدينة سياحية تضم العديد من المرافق السياحية والترفيهية والفنادق الفاخرة.

وحول المشروعات السياحية المستقبلية أوضح أن هناك العديد من المشاريع السياحية الضخمة والمستقبلية التي تم إطلاقها أو تخطيطها في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه المشاريع:

1- مشروع الريد سي: وهو مشروع سياحي ضخم يقع على شاطئ البحر الأحمر، ويضم العديد من المعالم السياحية والترفيهية مثل المنتجعات الفاخرة والمنتزهات المائية.

2- مشروع طيبة: وهو مشروع يقع في المدينة المنورة، ويهدف إلى إنشاء مدينة سياحية تضم العديد من المرافق السياحية والترفيهية والفنادق الفاخرة.

3- مشروع العين: وهو مشروع يقع في محافظة العين بمنطقة القصيم، ويضم العديد من المعالم السياحية والترفيهية مثل المنتزهات الطبيعية ومراكز التسوق والفنادق والمنتجعات.

4- مشروع تبوك السياحي: وهو مشروع يقع في منطقة تبوك، ويضم العديد من المعالم السياحية والترفيهية مثل الشواطئ الرملية الجميلة والمنتزهات الطبيعية والحدائق العامة.

5- مدينة الملك فهد للترفيه: وهي مدينة ترفيهية ضخمة تقع في الرياض، وتضم العديد من المرافق الترفيهية المختلفة مثل المنتزهات المائية والمسارح والملاعب الرياضية.

6- مشروعات السياحة البيئية: وهي مشاريع تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية في المملكة العربية السعودية، وتضم العديد من المنتزهات الطبيعية والمحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية.

وأضاف أن المملكة تضم العديد من المعالم السياحية الرائعة، ومن بين أهم هذه المعالم:

1- الحرم المكي: المسجد الحرام هو المكان الأكثر تقديسًا لدى المسلمين ويعد وجهة سياحية رئيسية في المملكة العربية السعودية.

2- المدينة المنورة: تضم المدينة المنورة العديد من المعالم الإسلامية الهامة مثل الحرم النبوي الشريف وقبور الصحابة الكرام.

3- مدينة الرياض: تضم العديد من المعالم السياحية مثل متحف الفن الإسلامي، والقصر الملكي، ومنتزه العثيم.

4- محافظة الطائف: تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة والمنتزهات الجميلة مثل منتزه الشفا ووادي ميسان.

5- مدينة جدة: تضم العديد من المعالم السياحية مثل برج المملكة، والبحر الأحمر، ومنطقة البلد القديمة.

6- منطقة الباحة: تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة والجبال الشاهقة مثل جبل رغدان وجبل شهر.

7- العلا: تشتهر بالمواقع الأثرية والتراثية مثل قصر درة الرياض ومدينة حجر القدم.

8- منطقة جازان: تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الرملية الجميلة مثل شاطئ الدرة وشاطئ أبو مسعود.

وأشار إلى أن هناك المزيد من المعالم السياحية الرائعة في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه المعالم:

1- قلعة مسلية: تقع في محافظة حائل وتعد من أهم المعالم الأثرية في المملكة العربية السعودية.

2- جزيرة فرسان: تقع في محافظة جازان وتشتهر بالشواطئ الرملية الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة.

3- موقع مدائن صالح: يقع في محافظة المدينة المنورة ويعد من أهم المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية.

4- منطقة حائل الأثرية: تضم العديد من المواقع الأثرية والتراثية مثل جبل أم الدرج ومنطقة الشميسي.

5- متحف نابتة: يقع في مدينة الرياض ويعرض العديد من المقتنيات الأثرية والتاريخية.

6- متنزه الأمير سلطان للحياة البرية: يقع في محافظة تربة ويضم العديد من الحيوانات البرية المختلفة.

7- جبل اللوز: يقع في منطقة الباحة ويشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة والجبال الشاهقة.

8- منتزه الأمير سلطان الحضري: يقع في مدينة الرياض ويضم العديد من المنتزهات الطبيعية والمرافق الترفيهية.

وأكد أن التنوع في المناطق السياحية السعودية يعد إحدى مزايا المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية هي التنوع الكبير في المناطق السياحية المختلفة التي تتوافر في البلاد.

فالمملكة تمتلك تنوعًا جغرافيًا كبيرًا، حيث تتميز بالصحاري والجبال والسواحل والأودية والمناطق الحضرية، مما يتيح للسياح الاختيار بين مختلف الأنشطة السياحية والتجارب المميزة.

وعلى سبيل المثال، يمكن للسياح في السعودية الاستمتاع بالرياضات المائية والشواطئ الرملية في منطقة جازان والبحر الأحمر، كما يمكنهم الاستكشاف والتخييم في الصحاري الرملية الشاسعة في منطقة الربع الخالي والنفود والدرعية، وكذلك التجول في المناطق الجبلية الخلابة في منطقة الأحساء والطائف والباحة وعسير.

وفي كل من تلك المناطق، يتوفر العديد من الأنشطة السياحية المختلفة مثل التسلق والتزلج والتنزه والرحلات الاستكشافية والزيارات السياحية للمواقع الأثرية والتراثية والثقافية المتنوعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية مدنًا حديثة مثل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة، التي تتميز بالمعالم الحضارية والدينية والثقافية الهامة والمتنوعة، والتي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

وبهذا الشكل، تتميز المملكة العربية السعودية بتنوعها الكبير في المناطق السياحية المختلفة التي تتوافر فيها، مما يتيح للسياح اختيار الأنشطة السياحية التي تناسب اهتماماتهم وميزانياتهم والتمتع بالتجارب المميزة في البلاد.

وفيما يتعلق بالسياحة البحرية في السعودية قال أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على البحر الأحمر والخليج العربي، مما يجعلها وجهة سياحية رئيسية للسياحة البحرية تتيح للسياح فرصة الاستمتاع بالشواطئ الرملية والمياه الزرقاء، والمشاركة في العديد من الأنشطة البحرية المتنوعة مثل ركوب الأمواج والغوص ورياضة الصيد وركوب اليخوت والرحلات البحرية والاستكشاف البحري.

ومن بين المناطق السياحية الشهيرة التي تتوافر فيها السياحة البحرية في المملكة العربية السعودية:

جزر فرسان: تعتبر جزر فرسان واحدة من أشهر الوجهات السياحية البحرية في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع بشواطئ رملية بيضاء ومياه زرقاء صافية، وتتوافر فيها العديد من الأنشطة البحرية مثل الغوص وركوب الأمواج والرحلات البحرية والصيد البحري.



البحر الأحمر: يتمتع البحر الأحمر بمياه زرقاء صافية وشواطئ رملية بيضاء، ويتوافر فيه العديد من المنتجعات السياحية التي تقدم خدمات السياحة البحرية مثل ركوب الأمواج وركوب اليخوت والغوص والصيد البحري.

جدة: تعتبر جدة إحدى المدن الساحلية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث تتوافر فيها العديد من المنتجعات السياحية والشواطئ الرملية والمطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات السياحة البحرية.

المنطقة الشرقية: تعتبر الدمام والخبر من أهم المدن السياحية البحرية في المملكة العربية السعودية، حيث تتوافر فيها العديد من المنتجعات السياحية والشواطئ الرملية والمطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات السياحة البحرية.

وحول تطور الترفيه في السعودية قال إن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال الترفيه، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تعزيز القطاع الترفيهي في البلاد.

وبين أن من بين تلك المشاريع، تم إطلاق مدينة الملك عبدالله للترفيه في الرياض، والتي تضم العديد من المناطق الترفيهية المتنوعة مثل مدينة الملاهي والحدائق الخضراء ومنطقة الألعاب المائية والمسارح الحية والمطاعم والمقاهي والمتاجر التجارية.

ومن بين المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية، تشمل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، والتي تضم العديد من المناطق الترفيهية والتجارية والسكنية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل مدينة الملاهي الدولية في الدمام ومدينة العين في الطائف ومشروعات أخرى في الرياض وجدة.

وتمتلك المملكة العربية السعودية أيضًا العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية، مثل مهرجان الجنادرية ومهرجان الظهران التراثي ومهرجان جدة للتسوق ومهرجان الرياض الدولي للكتاب ومهرجان موسم الرياض وغيرها الكثير.

وتهدف هذه المشروعات والفعاليات إلى تعزيز السياحة الداخلية وزيادة عدد الزوار إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص الترفيه والتسلية للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وقد شهدت هذه الجهود ترحيبًا كبيرًا من الجمهور والمستثمرين على حد سواء، حيث أدت إلى تحسين سمعة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية متنوعة وممتعة.