صاحب السُّمو الملكي الأمير سعود بن مشعل يتوِّج أكثر من 21 ألف خريج بأمِّ القرى

المناطق ـ مكة المكرمة

برعاية مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة صاحب السُّمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتشريف نائبه صاحب السُّمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- احتفت جامعة أمِّ القرى اليوم الثلاثاء 28 شوال 1445هـ بتخريج أكثر من 21 ألف طالب وطالبة؛ يمثِّلون الدُّفعة 72 للعام الجامعي 1444- 1445هـ؛ بحضور عدد من: أصحاب السُّمو، والمعالي، ومسؤولي الجهات الحكومية، ووكلاء الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب والطالبات، وأمهاتهم.

ورفع رئيس جامعة أمِّ القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب شكره لخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- نظير دعمهما اللامحدود لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، وتسخير كافة الإمكانات لتطوير البرامج التعليمية؛ مقدمًا شكره لمعالي وزير التَّعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات أ.يوسف بن عبدالله البنيان ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد بن أحمد السديري على حرصهما ومتابعتهما؛ لتجويد المخرجات التعليمية، والاهتمام بمنظومة البحث العلمي؛ بما يوائم مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتحقيق تطلُّعات القيادة الرَّشيدة -حفظها الله- في ميادين العمل.

وثمَّن رئيس الجامعة الرعاية الكريمة من صاحب السُّمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتشريف صاحب السُّمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود لحفل تخرج الدُّفعة 72، واهتمامهما بكل ما يثري العملية التعليمية، وتحفيز الطلبة على الابتكار والتميز محليًّا وعالميًّا؛ مباركًا لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات تخرجهم، ومنحهم الدرجات العلمية المستحقة بعد إتمامهم متطلبات الخطة الأكاديمية المعتمدة لكل درجة؛ متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية لما فيه خدمة الدين والوطن.

وأعلن عميد عمادة القبول والتسجيل د. خالد الثقفي أعداد خريجي الدفعة 72 المُحتفى بهم؛ والبالغ عددهم 21,353 طالبًا وطالبةً؛ بواقع: 12913 خريجة، و8440 خريجًا؛ من مختلف التخصصات والدرجات العلميَّة؛ حيث بلغ خريجي البكالوريوس: 20444 طالبًا وطالبةً، والماجستير: 497، والدكتوراه: 186، والدبلوم: 204، والدبلوم العالي: 22 طالبًا وطالبةً؛ في: مقر الجامعة الرئيس بمكة، والكلية الجامعية في الجموم، وفروعها في محافظات: القنفذة، والليث، وأضم، والجموم.

وألقى الخريج صالح باجروان كلمة الخريجين؛ مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة -أيَّدها الله-، ودعم رئيس الجامعة، وحرصه على توظيف كافة الإمكانات المعرفية والتقنية لصقل مهارات الطلبة، وإثراء مسيرتهم التعليمية ببرامج نوعية ومسابقات ابتكارية؛ تعزز من قدرات الطلاب، وتمكنهم من الانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية.

ودشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل مشروع تحسين التجربة الشاملة والذي يهدف إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة وخلق تجربة فريدة لعضو هيئة التدريس والطالب والموظف.