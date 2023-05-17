صاحب المركز الثالث في الانتخابات التركية يكشف لمن ينوي التصويت في الجولة الثانية

المناطق_متابعات

أكد المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، “انفتاحه على الحوار مع كلا المرشّحين للدورة الثانية”، مشيرا إلى أنه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أوغان، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إنه “لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها والتي ينسبها إلى قوميين أتراك وشباب يعتبروه أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية”، مؤكدا أنه يؤيد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض الإرهاب بجميع أشكاله.

وأضاف: “سيتم اتخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكيلجدار أوغلو”، متابعا: “يمكننا القول إننا لا ندعم أياً من المرشحين”.

ويوم الأحد، أجريت في تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من رجب طيب أردوغان مرشح “التحالف الجمهوري”، وزعيم حزب “تحالف الأمة” (تحالف الشعب) المعارض كليجدار أوغلو، وسنان أوغان مرشح “تحالف الأجداد”، والذي حصل على 5.17% من الأصوات.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.​​​​