صادرات نفط السعودية ترتفع إلى 6.32 مليون برميل

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أظهرت بيانات مبادرة المنظمات المشتركة «جودي ‬» أمس (الأربعاء)، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في شهر فبراير إلى 6.317 مليون برميل يومياً من 6.297 مليون برميل يومياً في شهر يناير.

وزاد إنتاج الرياض من النفط الخام 0.6% إلى 9.01 مليون برميل يومياً، بينما تراجعت المخزونات بنحو 6.73 مليون برميل إلى 145.09 مليون. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة «جودي» التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. وأظهرت البيانات أيضاً، أن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام ارتفع بواقع 250 ألف برميل يومياً إلى 2.675 مليون برميل يومياً، كما زاد حرق الخام المباشر بنحو 52 ألف برميل يومياً إلى 360 ألف برميل يومياً في شهر فبراير وفقا لـ “عكاظ”.

وارتفعت صادرات البلاد من المنتجات النفطية بواقع 147 ألف برميل يومياً إلى 1.39 مليون برميل يومياً.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا والبحر الأبيض المتوسط في شهر مايو. واتفق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يومياً، كما ضغط على بعض الدول للالتزام بالقرار.