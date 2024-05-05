صادق خان يفوز بولاية ثالثة رئيساً لبلدية لندن

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أظهرت نتائج نهائية اليوم فوز صادق خان، مرشح حزب العمال المعارض، بانتخابات عمدة العاصمة البريطانية لندن للمرة الثالثة على التوالي، مما يعزز تقدم الحزب على حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة في بريطانيا في وقت لاحق هذا العام.

وجاء فوز خان بولاية ثالثة كرئيس لبلدية لندن بعد أن حصد نحو 44 بالمئة من أصوات الناخبين، متفوقا على مرشحة حزب المحافظين سوزان هول، التي حصلت على 33 بالمئة من الأصوات، فيما حل مرشح حزب الديمقراطيين الأحرار روب بلاكي في المرتبة الثالثة بنحو 5.8 بالمئة من الأصوات وفقا لـ “الرياض”.

وجاء حزب العمال في المركز الأول بفوزه بـ 1140 مقعدا بزيادة قدرها 185 مقعدا عن الانتخابات السابقة، فيما جاء حزب الديموقراطيين الأحرار في المركز الثاني بفوزهم بـ 521 مقعدا بزيادة قدرها 104 مقاعد، فيما تراجع حزب المحافظين الحاكم إلى المركز الثالث بعد فوزه بـ 513 مقعدا بعد أن خسر 473 مقعدا.

وحصل المستقلون على 228 مقعدا بزيادة قدرها 93 مقعدا، فيما فاز حزب الخضر بـ 181 مقعدا بزيادة 74 مقعدا عن الانتخابات السابقة.

وكان خان، المتحدر من أصول باكستانية، أول مسلم يتولى منصب عمدة لندن في عام 2016.

وتأتي نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات عمدة لندن لتكمل سلسلة انتصارات كبيرة لحزب العمال في الانتخابات المحلية في إنجلترا على حساب حزب المحافظين الحاكم، قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة المقررة في النصف الثاني من العام الجاري.