صافرات الإنذار تدوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية

المناطق-متابعات

أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوي صافرات الإنذار معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا في أوكرانيا.

ووفقا لبيانات الخريطة، دوت صافرات الإنذار الجوي لأكثر من 20 دقيقة في دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا، كما تم الإعلان عن حالة التأهب لغارة جوية بشكل متكرر في عدة مقاطعات أخرى، ثم تم إلغاؤها.

ويوم أمس، دوت صافرات الإنذار معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد وأوديسا وزابوروجيه في أوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.