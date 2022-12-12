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صالح أبو نخاع يشيد بقرار تطبيق نظام الوقت الفعلي بدوري روشن

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 12 ديسمبر 2022 - 4:46 مساءً

قال رئيس نادي ضمك السابق صالح أبو نخاع، إن تطبيق نظام الوقت الفعلي كما حدث بالمونديال سيكون إيجابيًا لـ ⁧‫دوري روشن‬⁩ لأن بعض المباريات لا تُلعب لـ 90 دقيقة، والقرار سيسرع اللعب بعيدًا عن تضييع الوقت.

وأضاف «صالح أبو نخاع» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج «أكشن مع وليد»:« تطبيق نظام الوقت الفعلي سيساعد على تطوير اللاعب السعودي، لأنه سيكون لاعبا يعتمد على اللعب السريع».

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 12 ديسمبر 2022 - 4:46 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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