صالح أبو نخاع يشيد بقرار تطبيق نظام الوقت الفعلي بدوري روشن

قال رئيس نادي ضمك السابق صالح أبو نخاع، إن تطبيق نظام الوقت الفعلي كما حدث بالمونديال سيكون إيجابيًا لـ ⁧‫دوري روشن‬⁩ لأن بعض المباريات لا تُلعب لـ 90 دقيقة، والقرار سيسرع اللعب بعيدًا عن تضييع الوقت.

وأضاف «صالح أبو نخاع» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج «أكشن مع وليد»:« تطبيق نظام الوقت الفعلي سيساعد على تطوير اللاعب السعودي، لأنه سيكون لاعبا يعتمد على اللعب السريع».