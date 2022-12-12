صالح أبو نخاع يشيد بقرار تطبيق نظام الوقت الفعلي بدوري روشن

قال رئيس نادي ضمك السابق صالح أبو نخاع، إن تطبيق نظام الوقت الفعلي كما حدث بالمونديال سيكون إيجابيًا لـ دوري روشن لأن بعض المباريات لا تُلعب لـ 90 دقيقة، والقرار سيسرع اللعب بعيدًا عن تضييع الوقت.
وأضاف «صالح أبو نخاع» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج «أكشن مع وليد»:« تطبيق نظام الوقت الفعلي سيساعد على تطوير اللاعب السعودي، لأنه سيكون لاعبا يعتمد على اللعب السريع».
صالح أبو نخاع: تطبيق نظام الوقت الفعلي بكما حدث بالمونديال سيكون إيجابيًا لـ #دوري_روشن لأن بعض المباريات لا تُلعب لـ 90 دقيقة ، القرار سيسرع اللعب بعيدًا عن تضييع الوقت#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 11, 2022