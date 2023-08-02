“صالح الخميس” أول عربي يكتب على الرمل.. ويعمل مدربا ومحاضرا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

قال “صالح الحميس” إن الكتابة على الرمل كانت هواية لديه منذ 13 عاما، كما أنه عمل على تنمية هذه الموهبة والمهارة بالتدريب الشاق على الكتابة على الرمال، ليصبح أول عربي يكتب على الرمل.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن أول من كتب على الرمل هم الإيطاليين، موضحا أنه طور فن الكتابة على الرمل من خلال المهارات التي يتمتع بها، حتى تمكن من إتقان هذه المهارة بدقة عالية.

وأكد أن الكتابة على الرمل ليست هي وظيفته أو مهنته، إنما هي هواية كانت لديه منذ الماضي وتنامت لديه، مشيرا إلى أنه يعمل مدربا ومحاضرا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.