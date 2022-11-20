صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بالشنان شرق منطقة حائل

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جرت، صباح اليوم، سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على حميان شمال الشنان جنوب شرق منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، كيف تعرضت الشنان شرق حائل، لسيول متدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على المنطقة منذ أيام.

انخفاض في درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

استمرار الحالة المطرية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.