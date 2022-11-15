صحة الحدود الشمالية تقيم فعالية توعوية وصحية بمناسبة اليوم العالمي للسكر

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نظم مركز الغدد الصماء والسكر في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر التابع للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، فعالية توعوية وصحية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكر 2022، وذلك بمجمع العثيم مول.

وتنوعت الفعاليات ما بين أركان صحية وتوعوية وقياس السكر التراكمي وطرق الوقاية والإجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات الطبية ونحو ذلك.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تطوير القطاع الصحي؛ لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة، وتضمن الاستدامة وتحقق أعلى كفاءة.