صحة الشرقية تباشر 4770 بلاغاً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023

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باشرت صحة الشرقية ممثلة في فريق الاتصال الطبي 937 خلال الربع الثالث من العام الجاري 4770 بلاغاً.

وأوضحت صحة الشرقية، أن البلاغات تضمنت 3882 بلاغاً بخصوص المنشآت الصحية الخاصة، و888 بلاغًا موجهًا للإدارات التابعة لصحة الشرقية، مؤكدة حرصها على التواصل مع المستفيدين ومتابعة بلاغاتهم ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية والتحقق من استكمال الخدمات الصحية المقدمة لهم بأعلى معايير الجودة.

يذكر أن مركز الاتصال 937 يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لاستقبال جميع البلاغات والاستفسارات والاقتراحات ومتابعتها والتحقق من معالجتها وإنجازها بجودة وسرعة عالية حيث يحرص المركز على تطوير خدماته الصحية وفق أعلى المعايير والأنظمة التي تُسهم في تحليل المعلومات وتقديم التوصيات لضمان تحقيق رضا المستفيدين.