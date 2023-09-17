“صحة الشرقية” تختتم فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى

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اختتمت صحة منطقة الشرقية فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى التي تهدف إلى تعزيز الفهم العالمي لمنظور سلامة المرضى، وتمكين أسرهم من المشاركة بنشاط في الرعاية الصحية المقدَّمة إليهم.

وأوضحت صحة الشرقية، أن هذه الفعالية التي أطلقت في أحد المجمعات التجارية بالدمام، تُعنى بتوعية المستفيدين وأسرهم بالخدمات الصحية وبحقوقهم لإعطائهم النصائح اللازمة لضمان مشاركتهم الفعّالة مع الفريق الطبي المسؤول عن العناية بهم.

وأضافت، أن الفعالية تضمنت سبعة أركان توعوية للمستفيدين، شملت ركن سلامة المرضى، حقوق المرضى، تطبيق طمني، قياس الضغط والسكر، ركن التوعية بالرقم الموحد لوزارة الصحة (937) وآلية معالجة الشكاوي والبلاغات الصادرة، إضافة الى ركن تثقيفي بالعلاج الطبيعي والأجهزة المساعدة على الحركة المرضى وتقليل خطر السقوط.